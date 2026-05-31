roland garros nel doppio bolelli e vavassori approdano ai quarti di finale

Notizia in breve

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto i quarti di finale nel torneo di doppio di Roland Garros 2026. La coppia italiana ha vinto il loro match eliminando avversari di livello e avanzando nel tabellone. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i due tennisti, che si preparano ora alla fase successiva del torneo.