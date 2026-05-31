Roland Garros nel doppio Bolelli e Vavassori approdano ai quarti di finale
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto i quarti di finale nel torneo di doppio di Roland Garros 2026. La coppia italiana ha vinto il loro match eliminando avversari di livello e avanzando nel tabellone. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i due tennisti, che si preparano ora alla fase successiva del torneo.
Simone Bolelli e Andrea Vavassori ai quarti di finale del torneo di doppio del Roland Garros 2026. Gli azzurri - quinte testa di serie del tabellone - dominano in due set PaulWillis nel match di ottavi di finale a Parigi: 6-4 6-3, in un’ora e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore di Bolelli e Vavassori, che si giocheranno un posto in semifinale con NouzaOberleitner, che hanno fatto fuori in. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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