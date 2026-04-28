Ancona porta d' Oriente il convegno in programma alla Mole Vanvitelliana
ANCONA - Ancona riscopre il proprio legame con il mare e la sua storica proiezione verso Oriente con “Ancona Porta d’Oriente”, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Il Nodo con il patrocinio del Comune di Ancona. L’appuntamento è in programma domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 18.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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