Ancona porta d' Oriente il convegno in programma alla Mole Vanvitelliana

Da anconatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Ancona riscopre il proprio legame con il mare e la sua storica proiezione verso Oriente con “Ancona Porta d’Oriente”, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Il Nodo con il patrocinio del Comune di Ancona. L’appuntamento è in programma domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 18.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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