le fotografie e i versi dialogo a distanza tra baldini e scataglini

Oggi apre i battenti la mostra intitolata “Ancona Revisited”, che mette in mostra fotografie di Massimo Baldini e versi di Franco Scataglini. La rassegna propone un confronto tra immagini e poesia, creando un dialogo a distanza tra le due forme artistiche. Baldini ha catturato scatti di scene e ambienti, mentre Scataglini ha scritto versi che si accompagnano alle sue parole. La mostra invita i visitatori a esplorare questo scambio tra arte visiva e letteratura.

Poesia, arte, colori, fotografie. Prende il via oggi la mostra ‘ Ancona Revisited ’, un dialogo tra le fotografie di Massimo Baldini e i versi di Franco Scataglini, una delle voci più originali della grande stagione neodialettale novecentesca. La mostra è in programma ad Ancona (da oggi) fino al 14 giugno alla Mole Vanvitelliana, l’edificio situato nel porto della città, noto anche con il nome di Lazzaretto di Ancona. Non è un semplice percorso documentario, ma un’indagine visiva e poetica, capace di coniugare rigore analitico e sensibilità estetica. Il termine ‘Revisited’ richiama l’idea del ritorno come occasione per una rilettura e una ricomposizione: da un lato lo sguardo che si posa nuovamente su un luogo familiare, dall’altro la distanza critica che permette di reinterpretarlo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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