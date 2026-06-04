Maddox Pitt, figlio di due attori, ha presentato una richiesta legale per cambiare nome in Maddox Chivan Jolie. La decisione è stata comunicata come motivata da ragioni personali. La richiesta è stata depositata presso le autorità competenti. La famiglia Jolie-Pitt è coinvolta in tensioni che continuano a essere pubblicamente discusse.

Continuano le tensioni famigliari in casa Jolie-Pitt. Maddox Pitt, figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie, avrebbe depositato una richiesta formale per modificare legalmente il proprio nome in Maddox Chivan Jolie, adducendo motivazioni di carattere personale a sostegno della decisione. Lo riporta Uinterview. Non si tratta di un episodio isolato. Il ragazzo aveva già anticipato questa scelta all'inizio dell'anno, omettendo il cognome paterno nei titoli di coda del film "Couture", dove aveva scelto di essere accreditato semplicemente come Maddox Jolie. Maddox non è tuttavia il primo dei figli della ex coppia a compiere un passo simile.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maddox Pitt, figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha presentato domanda per rinunciare al cognome del padre

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MADDOX, HIJO DE ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT, ES EL ÚLTIMO EN RENUNCIAR AL APELLIDO DE SU PADRE

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La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt si è laureata senza il cognome del padreDopo quasi un decennio dalla separazione tra due attori molto noti, la loro figlia si è laureata senza utilizzare il cognome del padre.

Temi più discussi: Angelina Jolie e Brad Pitt, anche il figlio Maddox chiede la rimozione del cognome del padre; Maddox prende ufficialmente le distanze da papà Brad Pitt presentando una richiesta in tribunale; Non è il primo: Maddox elimina Pitt: il figlio di Angelina Jolie cambia ufficialmente cognome | blue News; Il figlio maggiore ha presentato domanda per rinunciare al cognome Brad Pitt.

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Maddox Jolie-Pitt, 24 anni, sembra voler prendere definitivamente le distanze dal padre Brad Pitt. Il primogenito della celebre ex coppia hollywoodiana ha infatti presentato una richiesta ufficiale per modificare legalmente il proprio nome, eliminando il cognom x.com

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Non è il primo Maddox elimina Pitt: il figlio di Angelina Jolie cambia ufficialmente cognomeMaddox Jolie-Pitt ha avviato le pratiche per eliminare ufficialmente il cognome del padre dal proprio nome. Secondo TMZ, il 24enne ha depositato i documenti necessari per rinunciare a Pitt e farsi r ... bluewin.ch