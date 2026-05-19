Zahara Jolie Pitt, figlia di due attori molto noti, si è laureata recentemente presso lo Spelman College. Durante la cerimonia, ha deciso di eliminare nuovamente il cognome del padre, optando per il solo nome di famiglia. La giovane ha ricevuto il diploma tra applausi, indossando l’abito tradizionale della cerimonia. La decisione di cambiare il nome arriva dopo alcuni passaggi di formazione e scelte personali fatte negli ultimi anni. La famiglia è presente all’evento, ma non sono stati divulgati ulteriori dettagli.

La turbolenta separazione da Jolie avrebbe creato una frattura tra Pitt e i sei figli che condivide con l'ex moglie: oltre a Zahara ci sono Maddox, 24 anni, Pax, 22, Shiloh, 20, e i gemelli Knox e Vivienne, 17. Nessuno dei ragazzi, secondo gli ultimi report, avrebbe rapporti con Brad. E molti di loro, appunto, lo hanno persino cancellato dal loro cognome. Il primo fu Maddox, che nel 2021 testimoniò contro il padre nel processo per violenze domestiche intentato da Angelina contro Brad e che avrebbe avuto un ruolo centrale nella decisione dei genitori di separarsi: Pitt, ubriaco, nel 2016 lo avrebbe colpito durante un viaggio in aereo e una volta atterrati la Jolie sarebbe andata direttamente a chiedere il divorzio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zahara Jolie Pitt si laurea e «cancella» (di nuovo) il cognome del padre

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