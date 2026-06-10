Anche quest’anno Carole si porterà dietro tutti i Middleton a Mustique l’isola caraibica tanto amata dalla sorella di Elisabetta II

Da iodonna.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quest’anno, Carole Middleton trascorrerà le vacanze a Mustique con tutti i membri della famiglia. La stessa isola caraibica, già frequentata in passato, è stata scelta anche lo scorso anno da Kate Middleton, che ha organizzato una festa per i settant’anni della madre. La famiglia si riunisce regolarmente in questa località, nota per essere una meta preferita per le vacanze estive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L o scorso anno era stata Kate Middleton a organizzare la festa per i 70 anni della madre Carole. Per l’occasione era andata sul sicuro: il resort più esclusivo di Mustique, l’isola caraibica resa celebre negli anni Sessanta dalla principessa Margaret e dai suoi party selvaggi e scandalosi in cui coinvolgeva amici vip come Aristotele Onassis e rockstar come Mick Jagger e David Bowie. Carole si è divertita talmente tanto da voler ripetere l’esperienza anche quest’estate. William e Kate si sfidano in spiaggia con i kart a vela, là dove tutto è iniziato X Carole Middleton, la nuova “regina” di Mustique. Come nel 2025, i Middleton ritorneranno... 🔗 Leggi su Iodonna.it

anche quest8217anno carole si porter224 dietro tutti i middleton a mustique l8217isola caraibica tanto amata dalla sorella di elisabetta ii
© Iodonna.it - Anche quest’anno Carole si porterà dietro tutti i Middleton a Mustique, l’isola caraibica tanto amata dalla sorella di Elisabetta II
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A reckless Christmas wish leads her into a passionate forbidden relationship

Video A reckless Christmas wish leads her into a passionate forbidden relationship

Notizie e thread social correlati

Cento anni dalla nascita di Elisabetta II: celebrazioni e omaggi per la regina più amataOggi il Regno Unito ricorda il centesimo compleanno di Elisabetta II, figura storica della monarchia britannica.

Baia Flaminia torna blu. Anche quest’anno parcheggi a pagamento. Isola pedonale archiviataDa venerdì 13 giugno a domenica 30 agosto, la Baia Flaminia sarà nuovamente a pagamento.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web