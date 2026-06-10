Anche quest’anno Carole si porterà dietro tutti i Middleton a Mustique l’isola caraibica tanto amata dalla sorella di Elisabetta II
Quest’anno, Carole Middleton trascorrerà le vacanze a Mustique con tutti i membri della famiglia. La stessa isola caraibica, già frequentata in passato, è stata scelta anche lo scorso anno da Kate Middleton, che ha organizzato una festa per i settant’anni della madre. La famiglia si riunisce regolarmente in questa località, nota per essere una meta preferita per le vacanze estive.
L o scorso anno era stata Kate Middleton a organizzare la festa per i 70 anni della madre Carole. Per l’occasione era andata sul sicuro: il resort più esclusivo di Mustique, l’isola caraibica resa celebre negli anni Sessanta dalla principessa Margaret e dai suoi party selvaggi e scandalosi in cui coinvolgeva amici vip come Aristotele Onassis e rockstar come Mick Jagger e David Bowie. Carole si è divertita talmente tanto da voler ripetere l’esperienza anche quest’estate. William e Kate si sfidano in spiaggia con i kart a vela, là dove tutto è iniziato X Carole Middleton, la nuova “regina” di Mustique. Come nel 2025, i Middleton ritorneranno... 🔗 Leggi su Iodonna.it
A reckless Christmas wish leads her into a passionate forbidden relationship
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