Cento anni dalla nascita di Elisabetta II | celebrazioni e omaggi per la regina più amata
Oggi il Regno Unito ricorda il centesimo compleanno di Elisabetta II, figura storica della monarchia britannica. Per questa ricorrenza sono in programma eventi pubblici, esposizioni e cerimonie ufficiali che coinvolgono istituzioni e cittadini. La giornata si svolge nel rispetto di una memoria collettiva che ha segnato profondamente il paese nel corso degli anni. La celebrazione si svolge in un clima di rispetto e riconoscimento per il ruolo svolto dalla regina nella storia recente.
Londra, 21 aprile 2026 – Oggi Elisabetta II avrebbe compiuto 100 anni. Un anniversario simbolico che il Regno Unito celebra con eventi, mostre e momenti istituzionali, nel segno di una memoria ancora fortissima e condivisa. https:www.quotidiano.netvideore-carlo-cara-mamma-rimarrai-per-sempre-nei-nostri-cuori-mm265iwm Il ricordo vivo di una sovrana che ha segnato il Regno Unito. A cento anni dalla nascita, Elisabetta II resta una figura centrale nella memoria collettiva britannica e non solo. La sovrana, che ha regnato per oltre 70 anni, ha attraversato epoche, crisi e trasformazioni, diventando un punto di riferimento stabile per intere generazioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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