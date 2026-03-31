Tra i 100 Musei più visitati al mondo 2025 tre italiani in top 100 Vaticano al 2° posto primo il Louvre
Nel 2025, i musei più visitati al mondo sono in leggero aumento rispetto agli anni precedenti, anche se non hanno ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. Tra i primi cento, tre sono italiani: il Vaticano si posiziona al secondo posto, subito dopo il Louvre, che si conferma il più frequentato. La classifica mostra una ripresa generale nelle visite, con vari musei che registrano numeri in crescita a livello globale.
Nel 2025 i musei più visitati crescono ma restano sotto i livelli pre-Covid: domina il Louvre, secondi i Vaticani, con segnali di ripresa globale. Ottimo risultato di Firenze con tre musei a quasi 6 milioni di visitatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Qual è il piatto di pasta più amato al mondo? La carbonara non è al primo posto (e nemmeno in top 5)Se pensavate che la carbonara fosse l’indiscussa regina della tavola mondiale, preparatevi a cambiare idea.
Tre ospedali milanesi tra i primi 100 al mondo, 5 lombardi tra i primi 8 in ItaliaLa transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più… Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore...
Aggiornamenti e contenuti dedicati su Tra i 100 Musei più visitati al mondo...
Tra i 100 Musei più visitati al mondo 2025 tre italiani in top 100, Vaticano al 2° posto, primo il LouvreNel 2025 i musei più visitati crescono ma restano sotto i livelli pre-Covid: domina il Louvre, secondi i Vaticani, con segnali di ripresa globale ... fanpage.it
Musei, teatri, cinema: ai lombardi piace la cultura. La spesa cresceMusei, teatri, cinema: ai lombardi piace la cultura. La spesa cresce Un budget destinato alle attività culturali del 30% più alto della media nazionale. I musei sono una forte attrazione anche per i ... rainews.it