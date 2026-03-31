Tra i 100 Musei più visitati al mondo 2025 tre italiani in top 100 Vaticano al 2° posto primo il Louvre

Nel 2025, i musei più visitati al mondo sono in leggero aumento rispetto agli anni precedenti, anche se non hanno ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. Tra i primi cento, tre sono italiani: il Vaticano si posiziona al secondo posto, subito dopo il Louvre, che si conferma il più frequentato. La classifica mostra una ripresa generale nelle visite, con vari musei che registrano numeri in crescita a livello globale.