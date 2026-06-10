Ammazzato in strada a 23 anni sale a 22 anni la pena per il killer della fiocina | Non volevo uccidere
Un uomo di 23 anni è stato ucciso in strada. Il giudice ha aumentato a 22 anni la pena per l’autore del delitto, che ha dichiarato di non aver voluto uccidere. La sentenza è stata pronunciata oggi in tribunale. L’imputato si è presentato con lo sguardo basso e mani incrociate, visibilmente emozionato. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate durante l’aggressione, avvenuta in un’area pubblica.
Ancona, 10 giugno 2026 – Lo sguardo basso, le mani incrociate dietro la schiena e un lungo sospiro tenendo gli occhi chiusi poco dopo l’entrata della corte. In meno di due minuti, il tempo necessario per la lettura in aula del dispositivo, Fatah Melloul ha visto aumentare la sua pena per l’omicidio volontario di Klajdi Bitri di quattro anni. La Corte di Assise di Appello oggi ha infatti condannato il 30enne di origine algerina a 22 anni di reclusione riconoscendo l’aggravante dei futili motivi che in primo grado i giudici avevano escluso. L’uccisione dopo un diverbio stradale. Bitri, 23 anni, albanese, era stato ucciso con una fiocina da sub impugnata dal 30enne, il pomeriggio del 27 agosto del 2023 a Sirolo, in via Cilea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
GIORGIA SI ROMPE LA GAMBA PERCHÈ CADE DAL GONFIABILE E FINISCE IN OSPEDALE!
Notizie e thread social correlati
Sirolo, uccise il rivale con la fiocina, i "futili motivi" valgono 4 anni in più in Appello: Melloul dovrà scontarne 22Fatah Melloul, 30 anni, è stato condannato a 22 anni di carcere in appello per l’omicidio di un giovane albanese avvenuto il 27 agosto 2023 a Sirolo.
Ammazzato dai Latin King a Certosa, fermato un killer di 19 anni: “Con altri colpì Gianluca”Un giovane di 19 anni di origini peruviane, residente a Canegrate, è stato fermato per l’omicidio avvenuto a Certosa, dove un uomo è stato ucciso dai...
Argomenti più discussi: Omicidio Luca Di Vito, ucciso davanti alla compagna dal vicino 18enne. La lite per i rifiuti gettati in strada; Omicidio a Roma dopo una lite per i rifiuti: ucciso a 57 anni davanti alla compagna da un 18enne; Sara Vetrano travolta e uccisa da un'auto a 16 anni: il padre si sdraia sull'asfalto accanto a lei. La processione silenziosa dei compagni; Migrante uccide un clochard in strada.
Una donna anziana è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada su viale Isacco Newton, a Roma. Inutili i soccorsi: per lei non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 65. Secondo le prime testimonianze, la vittima stava attra facebook
#Genova, choc al parco: uccide un senza tetto e lo trascina legato per strada. Arrestato senegalese x.com
Mio padre usa ancora cercare su internet come se fosse una missione militare reddit