Ammazzato in strada a 23 anni sale a 22 anni la pena per il killer della fiocina | Non volevo uccidere

Notizia in breve

Un uomo di 23 anni è stato ucciso in strada. Il giudice ha aumentato a 22 anni la pena per l’autore del delitto, che ha dichiarato di non aver voluto uccidere. La sentenza è stata pronunciata oggi in tribunale. L’imputato si è presentato con lo sguardo basso e mani incrociate, visibilmente emozionato. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate durante l’aggressione, avvenuta in un’area pubblica.