Ammazzato dai Latin King a Certosa fermato un killer di 19 anni | Con altri colpì Gianluca

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 19 anni di origini peruviane, residente a Canegrate, è stato fermato per l’omicidio avvenuto a Certosa, dove un uomo è stato ucciso dai Latin King. Il sospettato ha precedenti per rapina e lesioni e ha un’ordinanza di espulsione sospesa. È stato identificato come coautore di un’aggressione che ha coinvolto anche un’altra persona, Gianluca.

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Milano, 5 giugno 2026 –   Ha 19 anni, è di origini peruviane, vive a Canegrate, ha precedenti per rapina e lesioni e un’espulsione sospesa. È lui, stando alle indagini della Squadra mobile, uno degli esecutori materiali dell’omicidio del ventiduenne italo-ecuadoriano Gianluca Ibarra Silvera, assassinato il 26 maggio con una trentina di fendenti sul binario 6 della stazione Certosa a Milano. La svolta nelle indagini. La svolta si è materializzata all’alba di ieri, quando gli agenti della sezione Criminalità straniera della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dalla funzionaria Chiara Nocera, si sono presentati nelle abitazioni dei sospettati alla ricerca di elementi in grado di suffragare le ipotesi investigative messe in fila in dieci giorni di accertamenti serrati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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