Manca poco all’entrata in vigore della legge 3426, che interesserà anche le imprese. Prima dell’entrata in vigore, sono state segnalate numerose recensioni false online. Le autorità stanno aspettando l’adozione delle linee guida ufficiali, ancora non pubblicate, che chiariranno le modalità di applicazione delle nuove norme. La normativa mira a regolamentare alcuni aspetti dell’attività imprenditoriale, ma al momento resta ancora da definire il quadro operativo.

La data che ristoratori e albergatori devono segnarsi in agenda è il 7 aprile 2026. Quel giorno infatti entreranno ufficialmente in vigore le nuove norme che regolano le recensioni online, come previsto dalla legge 342026, anche nota come Ddl Pmi. La stretta normativa, molto attesa dagli operatori, mette nel mirino i falsi commenti privi dei requisiti di oggettività o frutto di promesse di sconti, vantaggi o incentivi offerti dal fornitore. Fatta le legge, l’attenzione ora si sposta sulle linee guida la cui stesura è nelle mani dell’Antitrust e dell’Agcom. Dopo l’ok definitivo del Senato e la pubblicazione in Gazzetta, il nuovo quadro normativo contro le false recensioni on line attende ora le Linee guida, i cui tempi di attesa però potrebbero essere lunghi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Recensioni false, verso l’entrata in vigore delle nuove regole (ma mancano le linee guida)

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