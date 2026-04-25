Conciliazione vita-lavoro pubblicate nuove linee guida per il benessere delle famiglie

Il 14 aprile è stata resa disponibile la prassi di riferimento UNIPdR 192:2026, che riguarda il sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro. La norma si occupa di definire requisiti e raccomandazioni mirate al benessere delle famiglie, offrendo un quadro organizzativo in questo settore. La pubblicazione mira a fornire linee guida alle imprese e alle istituzioni che intendono migliorare l’equilibrio tra incarichi familiari e professionali.

È stata pubblicata il 14 aprile la prassi di riferimento UNIPdR 192:2026, dedicata al “Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti e raccomandazioni per il benessere delle famiglie”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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