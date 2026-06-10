Le emissioni del settore edilizio sono previste raddoppiare entro il 2050. Secondo uno studio internazionale, il settore contribuisce attualmente in modo significativo alle emissioni globali di gas serra. Per ridurle, sono state proposte sei soluzioni, tra cui miglioramenti nell’efficienza energetica, uso di materiali sostenibili e tecnologie innovative. Le autorità di regolamentazione stanno valutando nuove normative per limitare l’impatto ambientale. Nessuna misura è ancora stata adottata su larga scala.

MILANO - Il settore delle costruzioni si trova a un crocevia storico. Fino a oggi, le politiche di sostenibilità si sono concentrate quasi esclusivamente sulla riduzione delle cosiddette "emissioni operative", ovvero l'energia impiegata per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione degli edifici completati. Tuttavia, i dati scientifici più recenti impongono un drastico e immediato cambio di paradigma, spostando i riflettori sull’impronta carbonica della filiera edile vera e propria. Uno studio pubblicato nell'ottobre 2025 sull'autorevole rivista Communications Earth & Environment, edita da Nature, rivela... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ambiente, allarme costruzioni. Le emissioni globali su del +100% entro il 2050. Le 6 soluzioni per ridurle

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