Trasporti per Italo -90% emissioni entro il 2050 e -40% entro il 2030

Italo ha annunciato obiettivi concreti di riduzione delle emissioni: entro il 2030 si punta a tagliarle del 40%, e entro il 2050 si prevede una diminuzione del 90%. La compagnia ha reso noto che sta lavorando su strategie di sostenibilità per raggiungere questi traguardi. La notizia arriva in un momento in cui molte aziende del settore trasporti adottano piani simili per ridurre l’impatto ambientale.

L'impegno costante di Italo per l'ambiente e la decarbonizzazione viene riconosciuto a livello internazionale da SBTi (Science Based Targets), organizzazione che promuove l'azione climatica delle imprese e che consente alle aziende e alle istituzioni finanziarie di tutto il mondo di dare il proprio contributo alla lotta contro la crisi climatica, fornendo standard tecnici, strumenti e guide scientifiche per la definizione di obiettivi ed azioni credibili e concrete. Italo ha ottenuto la validazione dei target near-term, long-term e net-zero, dopo un puntuale percorso di validazione focalizzato sull'inventario delle emissioni di gas serra e...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trasporti, per Italo -90% emissioni entro il 2050 e -40% entro il 2030 Notizie correlate Silver economy, il boom della longevità: over 65 in crescita del 40% entro il 2050Entro il 2050 gli over 65 cresceranno del 40%: dalla sanità alla finanza, dal turismo al real estate, la silver economy è già... Legge sul clima dell’UE, ok del Parlamento al taglio delle emissioni del 90% entro il 2040Il Parlamento Europeo ha dato il via libera alle modifiche alla Legge sul clima dell'UE, fissando un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni...