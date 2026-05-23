Clima Ispra | l’Italia può tagliare le emissioni del 55% entro il 2030

L’Ispra sostiene che l’Italia può ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. Per farlo, bisogna intervenire sui trasporti e sul riscaldamento, settori con contributo significativo alle emissioni totali. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede misure che potrebbero essere decisive per raggiungere gli obiettivi europei, ma non sono ancora chiare le modalità di attuazione e i tempi. La relazione evidenzia la necessità di azioni concrete e tempestive per colmare il divario emissivo.

? Domande chiave Come possono i trasporti e il riscaldamento colmare il gap emissivo?. Quali misure del PNRR sono decisive per raggiungere il target europeo?. Perché l'industria sta già riducendo le emissioni più dei cittadini?. Come influirà la gestione delle foreste sul raggiungimento degli obiettivi?.? In Breve Settori ETS mostrano già riduzioni tra il 60% e il 69% delle emissioni.. Riscaldamento e trasporti necessitano di un calo del 43,7% entro il 2030.. Maria Alessandra Gallone sottolinea competenze tecniche per la crescita sostenibile nazionale.. Gestione forestale e uso del suolo rispettano i target 2021-2025 e 2026-2030.. L’Italia può ridurre le proprie emissioni nette del 55% entro il 2030 per allinearsi ai target dell’Unione europea, secondo i dati contenuti nel rapporto Ispra sulle emissioni di gas serra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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