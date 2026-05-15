Scognamiglio Promo PA Uniformare richieste documentali e puntare al Once only
Un rappresentante di un'associazione di promozione delle pubbliche amministrazioni ha evidenziato che la burocrazia rappresenta un peso significativo per le imprese, in particolare a causa delle richieste di documenti ripetitive e spesso eccessive. Durante un intervento, è stato sottolineato come sia necessario uniformare le procedure e puntare a un sistema di richiesta documentale unico, riducendo così le duplicazioni e semplificando i processi amministrativi.
“Dalla nostra ricerca emerge chiaramente come l'impatto della burocrazia sulle imprese si traduca in una pesantezza eccessiva nelle richieste documentali. Per fare un esempio concreto: uno stesso documento viene richiesto con modalità differenti a seconda dell'autorità che lo esige, nonostante il contenuto sia il medesimo. Già uniformare e standardizzare i formati rappresenterebbe un passo avanti fondamentale”. Un altro punto preso in analisi dalla ricerca “riguarda il principio del ‘Once Only’. La soluzione è una piattaforma unica in grado di ricevere i dati in possesso di tutte le amministrazioni”. Lo ha detto a Padova Gaetano Scognamiglio, Fondatore e Presidente Promo PA, al convegno “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only”
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