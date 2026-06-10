Alzheimer | serve medicina di precisione per la sua complessità

Notizia in breve

È stato evidenziato che per affrontare l'Alzheimer è necessaria una medicina di precisione, considerando la complessità della malattia. La proteina amiloide da sola non spiega completamente i meccanismi coinvolti. Ricercatori stanno studiando anche il ruolo del sonno e del metabolismo nello sviluppo della patologia. Le domande principali riguardano come questi fattori influenzino l’insorgenza e l’evoluzione della malattia.