Alzheimer Diluca Sif | Disordine complesso va affrontato con medicina di precisione
L’Alzheimer coinvolge diverse vie biologiche, tra cui l’accumulo di proteina amiloide e di Tau. La malattia viene descritta come un disordine complesso che richiede un approccio di medicina di precisione.
“Sappiamo che l'Alzheimer deve essere interpretato come una disfunzione di molteplici vie biologiche patogenetiche, strettamente interconnesse tra loro: parliamo, ovviamente, dell’amiloide come aspetto centrale della malattia, ma anche della proteina Tau. Dobbiamo inoltre prendere in considerazione molti altri fattori, come la disfunzione dei circuiti neuronali e sinaptici, così come le alterazioni di processi fisiologici fondamentali, quali il sonno e il metabolismo. Proprio per questa complessità la malattia dovrà essere affrontata nell'ottica della medicina di precisione. Oggi, la domanda che dobbiamo porci non è tanto se un particolare farmaco o una terapia innovativa funzionino, ma piuttosto perché funzionino proprio in quel determinato contesto biologico”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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