La complessità al servizio della precisione

Notizia in breve

Durante l’evento Watches and Wonders a Ginevra, Zenith ha mostrato una nuova versione del suo orologio. La presentazione si è concentrata su dettagli tecnici e caratteristiche del prodotto, senza annunci di partnership o accordi commerciali. La società ha sottolineato le innovazioni nel movimento e nelle finiture, mantenendo un focus sulla qualità e sulla precisione. La mostra ha coinvolto altri marchi e professionisti del settore, senza rivelare ulteriori piani o sviluppi futuri.