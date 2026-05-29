La complessità al servizio della precisione
Durante l’evento Watches and Wonders a Ginevra, Zenith ha mostrato una nuova versione del suo orologio. La presentazione si è concentrata su dettagli tecnici e caratteristiche del prodotto, senza annunci di partnership o accordi commerciali. La società ha sottolineato le innovazioni nel movimento e nelle finiture, mantenendo un focus sulla qualità e sulla precisione. La mostra ha coinvolto altri marchi e professionisti del settore, senza rivelare ulteriori piani o sviluppi futuri.
A Ginevra, durante l’evento internazionale di Watches and Wonders, Zenith ha presentato la versione scheletrata del suo cronografo icona, il Chronomaster Sport Skeleton, svelando così la complessità meccanica di questo modello, che porta avanti la tradizione di El Primero, il primo calibro cronografico ad alta frequenza automatico e integrato al mondo. Il nuovo cronografo è animato dall’El Primero 3600, regolato a 5 Hz. Questa elevata frequenza consente la misurazione precisa di 110 di secondo. Sul quadrante in vetro zaffiro, i caratteristici contatori sovrapposti tricolore, grigio, antracite e blu, sono un riferimento all’originale El Primero del 1969. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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