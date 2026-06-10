Alzheimer Schöll università di Göteborg | Standardizzare biomarcatori per curare meglio

Notizia in breve

Uno studio suggerisce che per integrare i biomarcatori ematici nell’assistenza clinica europea, è necessario adottare metodi di misurazione armonizzati e standardizzati. In particolare, occorre definire valori soglia condivisi per i test, affinché siano efficaci in diversi contesti clinici e facilitino diagnosi più accurate. La standardizzazione mira a migliorare l’applicazione dei biomarcatori nel trattamento della malattia di Alzheimer, con l’obiettivo di garantire coerenza e affidabilità nei diversi sistemi sanitari.