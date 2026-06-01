Anticorpo monoclonale per curare l’Alzheimer prime pazienti trattate a Vasto
A Vasto sono state trattate le prime pazienti con un anticorpo monoclonale anti-amiloide per l’Alzheimer in fase iniziale. Le due donne, di 60 e 65 anni, sono state sottoposte alla terapia, che mira a ridurre le placche di amiloide nel cervello. Il trattamento rappresenta un passo avanti nella sperimentazione di questa classe di farmaci. L’intervento è stato effettuato in un centro specializzato.
Sono due donne, di 60 e 65 anni, le prime pazienti trattate a Vasto con l’anticorpo monoclonale anti-amiloide per contrastare la malattia di Alzheimer in fase iniziale. Nella Clinica neurologica dell'ospedale San Pio sono state somministrate due infusioni di Donanemab, che segnano un momento di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Alzheimer, nuovi farmaci e il nodo della rimborsabilità
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