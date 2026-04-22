Un ospedale di Alessandria ha avviato una fase sperimentale in cui utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le procedure cliniche. La sperimentazione coinvolge un nuovo strumento tecnologico progettato per assistere i medici nel processo decisionale e nelle diagnosi. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle applicazioni dell’IA nel settore sanitario, senza coinvolgere nomi di aziende o enti specifici.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria ha messo in campo un nuovo strumento tecnologico per potenziare il lavoro clinico, avviando una fase sperimentale basata sull’intelligenza artificiale. L’iniziativa, nata dalla sinergia con la startup DatAIMed, mira a fornire a medici e ricercatori un supporto concreto nella gestione della mole sempre più vasta di studi scientifici e dati disponibili, facilitando l’individuazione immediata delle evidenze necessarie alla pratica medica quotidiana. Innovazione digitale nel cuore del DAIRI. Il progetto si sta sviluppando all’interno del perimetro del DAIRI, seguendo un protocollo di valutazione rigoroso che permetterà di misurare con precisione come l’impiego dell’algoritmo possa influenzare le decisioni cliniche e, di riflesso, la qualità dell’assistenza prestata ai pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria: l’IA rivoluziona la medicina per curare meglio i pazienti

Notizie correlate

Fare Curare: la voce dei pazienti diventa vera cura in LombardiaIl progetto Fare Curare, nato nel 2021 e giunto alla terza stagione, rappresenta una svolta nella comunicazione sanitaria lombarda.

Idrogel stampato al laser rivoluziona la medicina osseaNel campo della medicina rigenerativa, uno dei problemi più complessi riguarda la creazione di impianti ossei capaci di interagire attivamente con il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

L’IA rivoluziona i videogame: impiego aumentato dell’800%. Ma cresce il rischio dipendenzaRoma, 1 settembre 2025 – L’intelligenza artificiale generativa sta trasformando anche l’industria videoludica: in un anno su Steam il numero di videogiochi che dichiarano di sfruttare l’IA generativa ... quotidiano.net

L’IA che rivoluziona la relazione con il clienteNel 2025, l’intelligenza artificiale conversazionale omnicanale si sta affermando come uno dei principali motori di innovazione per le aziende che vogliono migliorare l’efficienza dei propri contact ... milano.repubblica.it