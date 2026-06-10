Alzheimer Martorana Tor Vergata | Sistema non ancora pronto a nuove terapie

Il sistema sanitario non è ancora organizzato per garantire l'accesso alle nuove terapie modificanti la malattia di Alzheimer. Lo ha dichiarato un esperto dell'Università di Tor Vergata, sottolineando la mancanza di strutture e procedure adeguate per l'implementazione di queste cure. Attualmente, quindi, i pazienti non possono usufruire facilmente di queste nuove opzioni terapeutiche.

(Adnkronos) – Per quanto riguarda l'accesso alle nuove terapie modificanti la malattia di Alzheimer, "il sistema al momento non è organizzato affinché questo avvenga. Essere organizzato vuol dire stabilire delle priorità da un punto di vista delle competenze. Occorre un sistema più snello". Così Alessandro Martorana, professore associato in Neurologia all'università di Tor Vergata e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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