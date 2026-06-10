Bozzali Sindem | Diagnosi precoce per accesso a nuove terapie Alzheimer

Un rappresentante del Sindem ha dichiarato che con l'arrivo di nuove terapie in grado di modificare il decorso dell'Alzheimer, si evidenziano urgenze precedentemente meno rilevanti. La diagnosi precoce diventa ora fondamentale per consentire un accesso tempestivo a queste cure innovative. La comunicazione è stata diffusa attraverso un'intervista pubblicata dall'agenzia di stampa.

(Adnkronos) – "Con l'avvento di nuove terapie in grado di modificare il decorso" dell’Alzheimer "stanno emergendo urgenze finora meno impattanti. La prima è la necessità di una diagnosi quanto più precoce possibile: prima interveniamo sui processi fisiopatologici, maggiore sarà la probabilità di ottenere un'efficacia clinica, a fronte dei rischi connessi a tali terapie. Per questo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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