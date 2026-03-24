Firenze, 24 marzo 2026 – «Oggi la diagnosi di endometriosi arriva prima rispetto al passato, almeno in Toscana, dove esistono centri dedicati e percorsi di formazione per i medici. Ma resta una patologia complessa, con sintomi molto diversi e un forte impatto anche sulla fertilità». A parlare è Alberto Mattei, ginecologo fiorentino, presidente della Società italiana di endoscopia chirurgica ginecologica e direttore del dipartimento materno infantile dell’Azienda USL Toscana Centro. Sabato 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’endometriosi, una patologia cronica che colpisce circa una donna su dieci in età fertile. Secondo un’analisi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Endometriosi, diagnosi più rapide ma resta una malattia complessa. “In Toscana centri dedicati e più formazione”

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