Sin | Diagnosi più rapide e farmaci innovativi cambiano decorso sclerosi multipla
Una diagnosi più rapida e farmaci innovativi stanno modificando il decorso della sclerosi multipla. Oggi, questa malattia non si presenta più come invalidante e imprevedibile come alcuni decenni fa. Le nuove terapie consentono di controllare meglio i sintomi e rallentare la progressione. Le diagnosi vengono effettuate con strumenti più precisi, riducendo i tempi di attesa e migliorando la gestione clinica.
(Adnkronos) – La sclerosi multipla non è più la malattia invalidante e imprevedibile di qualche decennio fa. Oggi, grazie alla diagnosi precoce, ai farmaci ad alta efficacia e a un approccio sempre più personalizzato, sempre più pazienti riescono a mantenere autonomia, qualità di vita e progettualità. E' il messaggio che arriva dagli specialisti della Sin. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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