Sin | Diagnosi più rapide e farmaci innovativi cambiano decorso sclerosi multipla

Notizia in breve

Una diagnosi più rapida e farmaci innovativi stanno modificando il decorso della sclerosi multipla. Oggi, questa malattia non si presenta più come invalidante e imprevedibile come alcuni decenni fa. Le nuove terapie consentono di controllare meglio i sintomi e rallentare la progressione. Le diagnosi vengono effettuate con strumenti più precisi, riducendo i tempi di attesa e migliorando la gestione clinica.