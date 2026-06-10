Alzheimer esperto Scholl | Grande potenziale in biomarcatori vanno individuati casi d’uso

Notizia in breve

Un esperto ha dichiarato che i biomarcatori ematici per l’Alzheimer hanno un grande potenziale, ma non esiste ancora un modello di applicazione unico e definito per l’uso clinico. Ha aggiunto che è necessario individuare specifici casi d’uso per poterli integrare nella pratica medica. La discussione si concentra sulla mancanza di linee guida chiare e sulla necessità di sviluppare applicazioni pratiche per questi strumenti.