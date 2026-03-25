malattie del cuore a viareggio sette casi a rischio individuati grazie a un campionamento

A Viareggio, nel corso di due anni, sono stati analizzati 381 cittadini attraverso un campionamento. Dei partecipanti, sette persone, che praticano regolarmente attività fisica, sono risultate a rischio elevato di malattie cardiache. Questi risultati sono stati ottenuti durante l’indagine condotta sulla popolazione locale.

Viareggio, 25 marzo 2026 – Un campionamento durato due anni su 381 cittadini: 7 dei quali (oltretutto impegnati in attività fisica) risultati ad alto rischio cardiaco. E’ il risultato dello studio “Un cuore Forte” realizzato da Ars Medica (cooperativa di medici che da oltre vent’anni opera in Versilia e non solo) su iniziativa di un suo socio, il dottor Duilio Maggi, col sostegno economico di un nutrito gruppo di persone tra cui anche la Mutuo Soccorso. Il legale rappresentante e vicepresidente di ArsMedica è il dottor Daniele Spina e un apporto fondamentale al progetto è stato fornito dal cardiologo Stefano Maffei. Lo studio – anticipato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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