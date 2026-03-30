La mobilità pubblica nella Valtiberina rappresenta una questione che necessita di interventi immediati. La situazione attuale mostra difficoltà nel garantire collegamenti efficaci e puntuali tra i diversi comuni della zona. La problematica riguarda sia le frequenze delle corse sia la copertura dei servizi, che risultano insufficienti per le esigenze della popolazione locale.

Arezzo, 30 marzo 2026 – . “Bisogna avere il coraggio di dirlo: se la Valtiberina è maglia nera rispetto all’afflusso turistico di altre aree toscane dipende anche dalla pubblica mobilità”, dichiara Stefano Mencherini, fondatore del Corsaro. E incalza:” E se anche i locali, per esempio, per spostarsi da un borgo al capoluogo di regione e viceversa, devono impiegare diverse ore e servirsi di vari mezzi di trasporto con aggravio di spese e tempo perso, lo devono ad una pianificazione datata degli spostamenti e, in alcuni casi, addirittura sbagliata”. L’associazione di Pieve Santo Stefano alza il tiro, rilanciando la richiesta di ripristinare una delle corse soppresse negli anni, la Pieve-Firenze, con nuove fermate intermedie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Corsaro: mobilità pubblica in Valtiberina, un problema serio che va affrontato con urgenza

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