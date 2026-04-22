In Italia, il tumore al seno rappresenta una delle principali cause di diagnosi oncologiche tra le donne. Le statistiche mostrano che circa nove donne su dieci affette da questa patologia riescono a guarire grazie all’uso della medicina di precisione, che permette trattamenti più mirati e personalizzati. Questi dati riflettono un progresso importante nella gestione clinica della malattia e nei tassi di successo terapeutico.

Le statistiche oncologiche in Italia delineano un quadro dove la frequenza della patologia mammaria si scontra con una speranza di risoluzione senza precedenti. Con circa 55mila nuove diagnosi registrate ogni anno sul territorio nazionale, il dato epidemiologico trova un contrappeso estremamente positivo: nove donne su dieci oggi possono considerarsi guarite dopo aver affrontato la malattia. Questo mutamento nel percorso clinico non è casuale, ma il risultato di un'evoluzione strutturale che ved .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al seno: 9 donne su 10 guariscono con la medicina di precisione

Il tumore al seno si presenta sempre sotto forma di nodulo

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