Alunno scivola sul pavimento bagnato nello spogliatoio a scuola i giudici assolvono l’insegnante | Non poteva entrare per la privacy

Un alunno è caduto nello spogliatoio della scuola nel 2022, riportando lesioni dopo aver scivolato su un pavimento bagnato. La Corte d’Appello di Venezia ha respinto il ricorso del genitore, confermando l’assoluzione dell’insegnante. I giudici hanno motivato che l’insegnante non poteva entrare nello spogliatoio per motivi di privacy. La decisione ha confermato l’assenza di responsabilità dell’insegnante nell’incidente.

La Corte d’Appello di Venezia ha respinto il ricorso presentato dal genitore di un minore che nel 2022 riportò lesioni a seguito di una caduta all’interno degli spogliatoi della propria scuola. L’incidente avvenne il 3 marzo, durante l’intervallo della lezione di educazione fisica. Il ragazzo, che allora aveva quattordici anni, chiese di recarsi negli spogliatoi per bere. Una volta entrato, scivolò sul pavimento bagnato riportando un’invalidità permanente accertata in misura del 6%. La famiglia aveva citato l’istituto scolastico chiedendo il risarcimento dei danni, sostenendo che l’insegnante avrebbe dovuto vigilare anche all’interno dello spogliatoio e che la presenza di acqua senza segnalazione costituisse una situazione insidiosa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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