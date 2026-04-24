Insegnante di scuola superiore a processo per stalking | si profila un accordo con la persona offesa In un altro procedimento aveva morso un alunno durante una lezione

Un insegnante di scuola superiore della provincia di Cuneo è stato portato in tribunale per un procedimento legato a un’accusa di stalking e si starebbe avviando verso un accordo con la persona offesa. In un procedimento precedente, era stato coinvolto per aver morso un alunno durante una lezione. La sua presenza in aula si inserisce in un contesto giudiziario che coinvolge più vicende.

Un insegnante di scuola superiore della provincia di Cuneo è tornato davanti ai giudici per una vicenda distinta rispetto a quella che lo aveva già visto protagonista nelle cronache giudiziarie locali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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