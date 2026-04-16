PEI vincolante per la scuola | il Tribunale ordina 37 ore di sostegno per un alunno con disturbi del comportamento Cosa hanno detto i giudici

Un giudice ha stabilito che alla scuola dell’alunno con disturbi del comportamento devono essere garantite 37 ore di sostegno settimanali, in base a un ricorso presentato da una famiglia di un comune campano. La decisione nasce dal fatto che il minore presenta bisogni educativi specifici e necessita di un supporto costante durante l’orario scolastico. La sentenza rappresenta un esempio di come il tribunale intervenga per assicurare il rispetto delle tutele previste dalla legge.

Una famiglia, originaria di un comune della Campania, ha portato il proprio figlio minorenne davanti al giudice. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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