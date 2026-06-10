In Altopascio, bambini di età scolare hanno partecipato a laboratori incentrati sulla scoperta delle botteghe di Spianate e del paesaggio naturale del Padule. Durante le attività, hanno utilizzato strumenti creativi per esplorare e conoscere meglio il territorio, tra disegni, fotografie e materiali didattici. Le botteghe sono state trasformate temporaneamente in aule per attività educative, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla cultura locale e all’ambiente naturale.

? Punti chiave? In Breve Il progetto Fili di comunità porta i bambini di Altopascio tra le botteghe e la natura della Riserva di Sibolla. Il Comune di Altopascio promuove il percorso Fili di comunità per far scoprire il territorio ai più piccoli attraverso laboratori creativi, visite alle attività commerciali di Spianate e un’esplorazione finale nella Riserva del lago di Sibolla. Questa iniziativa mira a trasformare i luoghi della quotidianità in spazi educativi, favorendo la socialità e l’incontro tra i bambini e la loro comunità di appartenenza. Il progetto nasce da una stretta collaborazione tra diverse realtà locali, tra cui il nido comunale Primo Volo e il Centro commerciale naturale di Spianate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altopascio: i piccoli esplorano botteghe e natura con i nuovi laboratori

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