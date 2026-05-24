VIDEO Piccoli cigni esplorano la natura nella caletta dei pescatori a Sant' Arcangelo

Una coppia di cigni che vivono stabilmente nella caletta dei pescatori di Sant’Arcangelo accompagna i nuovi nati in esplorazioni della zona. La zona si trova di fronte alla Locanda dei Pescatori. Il video mostra i piccoli cigni mentre si avventurano nella natura circostante. La presenza dei cigni è visibile nella zona, dove si sono stabiliti da tempo. Le immagini sono state registrate nella caletta, zona di pesca e di riposo per gli uccelli.

Una coppia di cigni stanziali che risiedono nella caletta dei pescatori di Sant'Arcangelo, di fronte alla Locanda dei Pescatori, accompagna i nuovi nati a scoprire la natura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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