Alto esponente del Fronte Polisario vittima del patto militare tra Marocco e Israele
Un alto esponente del Fronte Polisario è stato colpito in seguito a un accordo militare tra Marocco e Israele. Lahbib Mohamed Abdelaziz, membro della Segreteria Nazionale e comandante, è stato coinvolto in un episodio legato a questa intesa. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’evento né sui motivi che hanno portato a questa azione. La notizia riguarda esclusivamente il fatto che Abdelaziz sia stato vittima di un episodio riconducibile al patto tra i due paesi.
Lahbib Mohamed Abdelaziz, membro della Segreteria Nazionale del Fronte Polisario e comandante di brigata, «è caduto mentre era in azione, insieme ad altri due commilitoni, in un’area vicino al muro di confine con il Sahara Occupato nella regione di Mijek». Così recitava il comunicato rilasciato domenica dal Fronte Polisario, che ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Alcuni resoconti parlano di un «attacco con droni, attribuito al Marocco, durante un combattimento» in un’area a est del muro di difesa. Conosciuto anche come Muro di Sabbia – o meglio “muro della vergogna” – questa immensa struttura fortificata divide in due il Sahara Occidentale per una lunghezza di 2. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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