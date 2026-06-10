alto esponente del fronte polisario vittima del patto militare tra marocco e israele

Notizia in breve

Un alto esponente del Fronte Polisario è stato colpito in seguito a un accordo militare tra Marocco e Israele. Lahbib Mohamed Abdelaziz, membro della Segreteria Nazionale e comandante, è stato coinvolto in un episodio legato a questa intesa. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’evento né sui motivi che hanno portato a questa azione. La notizia riguarda esclusivamente il fatto che Abdelaziz sia stato vittima di un episodio riconducibile al patto tra i due paesi.