Trump e Marocco | nuovo asse militare per il controllo del Mediterraneo

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono emerse notizie riguardanti un nuovo accordo militare tra uno dei leader mondiali e il Marocco, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel Mediterraneo. Sono stati annunciati aggiornamenti sull’impiego di nuovi aerei militari e sulle strategie di controllo dello Stretto di Gibilterra. Inoltre, si discute di possibili cambiamenti nella gestione del dossier Sahara Occidentale, con il coinvolgimento di attori internazionali diversi dall’ONU.

? Cosa scoprirai Come cambierà il controllo dello Stretto di Gibilterra con i nuovi F-35?. Chi sostituirà l'ONU nella gestione del dossier Sahara Occidentale?. Perché la Spagna rischia di perdere la sovranità su Ceuta e Melilla?. Come influirà l'asse Rabat-Gerusalemme sulla sicurezza del Mediterraneo?.? In Breve Massad Boulos e Michael Waltz guidano i negoziati per il Sahara a Madrid.. Marocco acquisterebbe 32 caccia F-35 per circa 17 miliardi di dollari.. Risoluzione ONU 2797 del 31 ottobre 2025 sostiene il piano di autonomia marocchino.. Spagna sotto pressione per mancata spesa NATO al 5% e basi militari.. Lunedì 4 maggio 2026, l’amministrazione Trump consolida il controllo strategico sul Mediterraneo occidentale attraverso un accordo militare decennale con il Marocco che sposta gli equilibri geopolitici lontano dall’influenza dell’ONU.🔗 Leggi su Ameve.eu

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