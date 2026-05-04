Trump e Marocco | nuovo asse militare per il controllo del Mediterraneo

Recentemente sono emerse notizie riguardanti un nuovo accordo militare tra uno dei leader mondiali e il Marocco, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel Mediterraneo. Sono stati annunciati aggiornamenti sull’impiego di nuovi aerei militari e sulle strategie di controllo dello Stretto di Gibilterra. Inoltre, si discute di possibili cambiamenti nella gestione del dossier Sahara Occidentale, con il coinvolgimento di attori internazionali diversi dall’ONU.

? Cosa scoprirai Come cambierà il controllo dello Stretto di Gibilterra con i nuovi F-35?. Chi sostituirà l'ONU nella gestione del dossier Sahara Occidentale?. Perché la Spagna rischia di perdere la sovranità su Ceuta e Melilla?. Come influirà l'asse Rabat-Gerusalemme sulla sicurezza del Mediterraneo?.? In Breve Massad Boulos e Michael Waltz guidano i negoziati per il Sahara a Madrid.. Marocco acquisterebbe 32 caccia F-35 per circa 17 miliardi di dollari.. Risoluzione ONU 2797 del 31 ottobre 2025 sostiene il piano di autonomia marocchino.. Spagna sotto pressione per mancata spesa NATO al 5% e basi militari.. Lunedì 4 maggio 2026, l’amministrazione Trump consolida il controllo strategico sul Mediterraneo occidentale attraverso un accordo militare decennale con il Marocco che sposta gli equilibri geopolitici lontano dall’influenza dell’ONU.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump e Marocco: nuovo asse militare per il controllo del Mediterraneo Notizie correlate Dal Marocco al Mediterraneo. Ecco le pedine che Trump muove al sudL’8 febbraio scorso, nell’ambasciata americana a Madrid, si è consumato un evento diplomatico destinato a passare quasi inosservato nell’agenda... Leggi anche: Turismo, l'assessore Amata riceve il Console del Marocco: "Rafforzare la cooperazione nel Mediterraneo" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gli europei cercano riparo dall’America; Che fine ha fatto il Board of Peace?; Marocco: Usa rilanciano il partenariato strategico; Trump vs Lincoln: cosa hanno in comune e cosa li separa?. Dal Marocco al Mediterraneo. Ecco le pedine che Trump muove al sudL’8 febbraio scorso, nell’ambasciata americana a Madrid, si è consumato un evento diplomatico destinato a passare quasi inosservato nell’agenda mediatica europea, dominata dalla crisi iraniana. I mini ... formiche.net Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapportoLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapporto ... tg24.sky.it Matteo Salvini si mostra lusingato dell'attenzione ricevuta da Donald Trump, che ha rilanciato su Truth un'intervista del vicepremier al sito statunitense Breitbart - facebook.com facebook La premier Giorgia Meloni torna a criticare il presidente americano Donald Trump pur confermando l'incontro di giovedì con Marco Rubio a Roma: "Sul rispetto dell'Italia agli impegni Nato sono state dette cose non corrette. Non condividerei la scelta di ritirare l x.com