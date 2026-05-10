Marocco trovato il corpo del soldato USA | un altro militare è disperso

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle acque di Cap Draa, sono state condotte operazioni di recupero per il soldato statunitense trovato senza vita. Attualmente, non si sa ancora con precisione dove si trovi il secondo militare disperso. Le ricerche proseguono per localizzarlo e capire le circostanze dell’incidente. Le operazioni di recupero sono state effettuate in condizioni marine impegnative, senza ulteriori dettagli sulle modalità.

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? Domande chiave Dove si trova attualmente il secondo militare disperso?. Come sono avvenute le operazioni di recupero nelle acque di Cap Draa?. Perché l'esercito americano deve rivedere i protocolli di sicurezza dell'African Lion?. Chi coordinerà le nuove ricerche tra le scogliere marocchine?.? In Breve Incidente avvenuto il 2 maggio durante l'esercitazione African Lion a Cap Draa.. Corpo individuato a 1,6 km dal punto di scomparsa del comandante.. Esercitazione coinvolge 5.000 effettivi provenienti da oltre 40 nazioni diverse.. Ricerca continua per il secondo militare disperso nelle acque marocchine.. I soccorritori marocchini hanno recuperato il corpo del 1st Lt Kendrick Lamont Key Jr, un ufficiale dell’esercito statunitense scomparso lo scorso 2 maggio presso la zona di Cap Draa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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