Marocco trovato il corpo del soldato USA | un altro militare è disperso

Nelle acque di Cap Draa, sono state condotte operazioni di recupero per il soldato statunitense trovato senza vita. Attualmente, non si sa ancora con precisione dove si trovi il secondo militare disperso. Le ricerche proseguono per localizzarlo e capire le circostanze dell’incidente. Le operazioni di recupero sono state effettuate in condizioni marine impegnative, senza ulteriori dettagli sulle modalità.

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