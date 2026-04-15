Nel 2025 l'Alto Adige ha registrato un aumento significativo di presenze turistiche, con un incremento dei visitatori provenienti dall’estero. Il settore ricettivo ha chiuso l’anno con risultati economici positivi, confermando la capacità di attrarre un numero crescente di turisti. I dati evidenziano una ripresa stabile dopo periodi di flessione, con una forte presenza di visitatori internazionali che contribuiscono alla crescita complessiva del comparto.

Il settore turistico in Alto Adige mostra una resilienza consolidata, trainato dai flussi internazionali e da un comparto ricettivo che ha chiuso il 2025 con profitti soddisfacenti. I dati dell’IRE indicano una crescita costante dei pernottamenti e del numero di occupati, nonostante le crescenti difficoltà legate ai costi energetici e di trasporto. I numeri della stagione: tra flussi esteri e stabilità occupazionale. L’analisi economica della Camera di commercio di Bolzano evidenzia come il 2025 sia stato un anno di forte dinamismo per l’accoglienza provinciale. Con oltre 38,2 milioni di presenze registrate, il comparto ha segnato un incremento del 3,1% rispetto all’esercizio precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige vola: turismo record e boom di presenze estere nel 2025

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