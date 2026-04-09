Edilizia Alto Adige | profitti record nel 2025 ora attesa per il futuro

Nel 2025, il settore edilizio dell’Alto Adige ha registrato un incremento dei profitti rispetto agli anni precedenti, con molte imprese che hanno riportato risultati finanziari positivi. L’attività nel comparto si è mantenuta molto intensa durante tutto l’anno, contribuendo a un saldo economico favorevole per la maggior parte delle aziende. Ora, il settore si trova di fronte a una fase di cambiamento, con un futuro ancora da definire e senza date precise per le prossime evoluzioni.

Il comparto edile dell’Alto Adige, che ha chiuso il 2025 con un’attività frenetica e una redditività solida per la quasi totalità delle imprese, si prepara ora a un periodo di transizione più complesso. Nonostante i dati dell’ultima edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano confermino un sistema produttivo ancora in salute, le prospettive per i prossimi mesi indicano un possibile rallentamento della domanda. L’analisi dei numeri relativi all’anno appena trascorso restituisce l’immagine di un settore estremamente dinamico. La capacità produttiva è rimasta stabilmente intorno al 90 percento, un dato che riflette l’alto volume di lavoro gestito dalle aziende locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edilizia Alto Adige: profitti record nel 2025, ora attesa per il futuro Le inchieste non fermano l’edilizia a Milano: nel 2025 profitti top per i costruttori e record di assunzioniMilano, 17 marzo 2026 – Su un piatto della bilancia ci sono cantieri bloccati e, soprattutto, la fine della “bolla“ generata dal superbonus. Luca Casalini: 3 record nel ghiaccio dell’Alto AdigeLuca Casalini, apneista originario del Monte Argentario, si prepara a sfidare i limiti umani tra il 6 e l’8 marzo 2026.