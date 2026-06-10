Tra Kabul e Islamabad si sono verificati nuovi scontri armati, con il bilancio di decine di vittime nei raid effettuati dal Pakistan. La violenza tra i due paesi si è intensificata, portando a una ripresa delle ostilità. Non sono state fornite dettagli sui danni o sui responsabili, ma l’episodio ha aumentato la tensione tra le due nazioni.

Il conflitto tra Pakistan e Afghanistan si riaccende con una nuova pericolosa escalation. Il governo di Kabul accusa le forze armate pachistane di aver provocato la morte di almeno 13 civili in raid aerei notturni sulle province orientali afghane: «Undici bambini, una donna e un anziano sono stati uccisi», dichiara il portavoce, secondo cui «altre 14 persone sono rimaste ferite». Dall’altra parte della frontiera, le autorità di Islamabad confermano che le loro truppe hanno effettuato dei raid al confine ma sostengono di aver ucciso «26 miliziani» del gruppo Tehreek-e-Taliban Pakistan, i talebani pachistani, e di aver condotto quelli che definiscono «attacchi precisi e calibrati» su «nascondigli e rifugi sicuri». Una guerra, due narrazioni contrapposte. Un giornalista della France Presse sul posto racconta però di aver visto «una casa completamente distrutta nella provincia sud-orientale di Khost, dove i residenti stavano scavando fosse per seppellire le vittime di un attacco notturno». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Alta tensione tra Kabul e Islamabad: "Decine di vittime nei raid pachistani"

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Taliban fighters patrol in border area as tension with neighbouring Pakistan escalates

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