Guerra in Iran oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad Slitta la trattativa

Oggi si svolgono a Islamabad i colloqui tra rappresentanti statunitensi e iraniani, in un clima di alta tensione. La trattativa, prevista inizialmente per questa giornata, è stata rinviata. L'incontro arriva dopo settimane di tensione crescente tra i due Paesi e si svolge in un momento di particolare attenzione internazionale sulla regione. La riunione si svolge in un contesto di complessità diplomatica e incertezza.

Roma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad. Trump attacca Teheran sullo stallo a Hormuz accusando il regime di non rispettare gli accordi e minaccia nuovi raid se non si arriverà a un'intesa: “ Stiamo caricando le navi con armi e munizioni migliori di prima”, avverte. Il vicepresidente Vance, a capo della delegazione americana, incalza: " Non ci prendano in giro, se vogliono giocare noi non ci staremo”. Ma anche Teheran fissa i suoi paletti chiedendo il cessate il fuoco in Libano, dove continuano a cadere le bombe israeliane, e il rilascio degli asset iraniani bloccati "prima che inizino i negoziati”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Iran, oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad. Slitta la trattativa Leggi anche: Guerra in Iran: colloqui tra USA e Iran il 10 aprile a Islamabad Guerra in Iran, iniziano i negoziati ad Islamabad: il mondo appeso ad un filoIl clima di tensione internazionale raggiunge oggi il suo culmine a Islamabad, dove la diplomazia mondiale gioca una partita decisiva per le sorti... Guerra in Iran, sesto giorno di bombe: oltre mille e duecento morti a Teheran Temi più discussi: Le conseguenze (in)attese della guerra all'Iran; Medio Oriente, Trump: 'L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani' - LIVEBLOG; L’Iran e oltre: come cambierà il Medio oriente dopo la guerra; Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane, Teheran pronta a riaprire lo Stretto di Hormuz. Vance avverte l'Iran: Non prendeteci in giro ai negoziati. Trump: Senza accordo nuovi attacchiIntanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump Donald Trump, prima dei colloqui previsti in Pakistan, torna a minacciare l'Iran con nuove azioni militari se i negoziati dovessero fallire. Gli ... adnkronos.com Guerra in Iran, oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad. Slitta la trattativaQuesta mattina partono le trattative fra diffidenze reciproche. Trump ha accusato Teheran di non rispettare l’accordo del cessate il fuoco su Hormuz mentre gli iraniani ribadiscono. Non ci fidiamo de ... quotidiano.net “Minacciare la fine di una civiltà è un crimine di guerra. Punto”: la prima standing ovation per George Clooney arriva dopo questo attacco a Trump, in una mattina di fragile tregua in Medio Oriente. In mezz’ora, durante l’evento ‘Dialoghi sul Talento’ al Palazzett - facebook.com facebook Mercati, che succederà dopo la guerra I possibili scenari di Borse, bond e oro secondo Fugnoli (Kairos) x.com