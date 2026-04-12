Nella notte nel sud del Libano si sono registrati nuovi raid aerei israeliani, che hanno causato almeno 11 morti e diversi feriti tra le località di Qana e Maaroub. Le operazioni militari hanno coinvolto aree densamente popolate, con i raid che hanno provocato danni e vittime tra la popolazione civile. La situazione rimane tesa, con continui interventi delle forze aeree israeliane nella regione.

La notte nel Libano meridionale è stata segnata da una nuova e violenta ondata di attacchi aerei israeliani, che hanno provocato almeno 11 morti e numerosi feriti. Lo scontro tra l'Idf (le forze di difesa israeliane) e le milizie attive nel sud del Paese continua a intensificarsi, colpendo duramente diverse località civili. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa libanese Nna, il bilancio più pesante si registra in due centri principali: a Maaroub sei persone sono rimaste uccise in un attacco che ha preso di mira un'intera famiglia, a Qana, località tristemente nota per passati conflitti, i nuovi raid hanno causato altre cinque vittime.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tensione in Libano, nuovi raid israeliani nel Sud: 11 vittime tra Qana e Maaroub

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