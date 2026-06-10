Allie Hayes, interpretata da Mika Abdalla, ha mostrato un taglio di capelli alla moda per l’estate. La scena è apparsa in una serie disponibile su Prime Video. Se avete visto la piattaforma recentemente, probabilmente ricordate il personaggio e il suo stile. Questo look sta attirando l’attenzione come una delle tendenze più desiderate della stagione. La serie in questione è tra le più viste, contribuendo a diffondere il nuovo hairstyle tra il pubblico.

Se negli ultimi tempi avete aperto Prime Video anche solo per cinque minuti, sapete perfettamente di cosa stiamo parlando. Off Campus è la serie del momento: nei primi dieci giorni dopo il debutto aveva già raggiunto più di 36 milioni di spettatori in tutto il mondo. Ma oltre ai drama sentimentali, alle storie d’amore e ai desideratissimi men written by women, c’è un dettaglio in particolare che ha scatenato l’ossessione collettiva delle beauty addicted. Di cosa parliamo? Ovviamente del taglio di capelli di Allie Hayes, tra gli Off Campus look più citati. È praticamente impossibile guardare lo show senza iniziare a desiderare ardentemente il taglio sfoggiato da Mika Abdalla, la migliore amica di Hannah Wells. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Allie Hayes - interpretata da Mika Abdalla - ci ha regalato l’ispirazione per il taglio più cool da sfoggiare quest’estate. Ecco tutti i dettagli

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