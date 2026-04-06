È blazer season | queste sono le acconciature più cool da sfoggiare ora

Da amica.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della stagione dei blazer, le acconciature diventano un dettaglio importante per completare ogni look. Che siano lisci, mossi, raccolti o semi-raccolti, i capelli si integrano con l’outfit, contribuendo a definire l’atmosfera del look, da casual a più elegante o romantico. Le scelte di acconciatura si adattano alle diverse occasioni e stili, trasformando un semplice capo in un elemento distintivo.

Lisci o raccolti? Mossi o semi-raccolti? I capelli su giacca diventano parte fondamentale di ogni outfit con blazer e stabiliscono il mood: casual, rigoroso, romantico, chic. Una volta il blazer era sinonimo di rigore. Oggi, invece, è uno dei capi più cool da indossare in questo periodo di transizione tra una stagione e l’altra. O, come amo definirla, la blazer season. Questo must have del guardaroba ha infatti il potere di svoltare il look, elevando un outfit basic con denim e t-shirt bianca e rendendolo interessante con accessori studiati ad hoc, come una spilla per chiuderlo in vece dei bottoni. Ma un look non è completo se non pensiamo anche all’ acconciatura. 🔗 Leggi su Amica.it

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