Mika Abdalla ha annunciato di aver terminato la relazione con il suo partner dopo cinque anni. La decisione arriva poco prima del matrimonio previsto. La notizia ha suscitato interesse tra i fan della serie televisiva in cui recita, nota per le storie d’amore tra i personaggi principali. Abdalla non ha fornito dettagli sulle ragioni della rottura. La notizia è stata diffusa attraverso i social network dell’attrice.

Proprio di lei si sta parlando molto in questi giorni. No, questa volta non c'entrano il suo talento, la sua interpretazione e nemmeno l'iconica scena in cui sfoggia il celebre jungle dress di JLo. A far discutere è il suo nuovo status sentimentale. Dopo cinque anni di relazione e una proposta di matrimonio, l'attrice avrebbe chiuso la storia con Jake Short. I due si sarebbero conosciuti sul set di Sex Appeal, film prodotto da Hulu. «Visto il recente interesse per la vita privata di Mika, sarebbe stato difficile non affrontare l'argomento. Lei e Jake non stanno più insieme», avrebbe dichiarato un rappresentante dell'attrice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mika Abdalla è tornata single, e i fan di Off Campus sognano già un finale da Allie e Dean

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