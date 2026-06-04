Mika Abdalla è tornata single e i fan di Off Campus sognano già un finale da Allie e Dean
Mika Abdalla ha annunciato di aver terminato la relazione con il suo partner dopo cinque anni. La decisione arriva poco prima del matrimonio previsto. La notizia ha suscitato interesse tra i fan della serie televisiva in cui recita, nota per le storie d’amore tra i personaggi principali. Abdalla non ha fornito dettagli sulle ragioni della rottura. La notizia è stata diffusa attraverso i social network dell’attrice.
Proprio di lei si sta parlando molto in questi giorni. No, questa volta non c'entrano il suo talento, la sua interpretazione e nemmeno l'iconica scena in cui sfoggia il celebre jungle dress di JLo. A far discutere è il suo nuovo status sentimentale. Dopo cinque anni di relazione e una proposta di matrimonio, l'attrice avrebbe chiuso la storia con Jake Short. I due si sarebbero conosciuti sul set di Sex Appeal, film prodotto da Hulu. «Visto il recente interesse per la vita privata di Mika, sarebbe stato difficile non affrontare l'argomento. Lei e Jake non stanno più insieme», avrebbe dichiarato un rappresentante dell'attrice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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