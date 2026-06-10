L’accordo tra Allegri e il Napoli è stato raggiunto e definito. La firma con il Milan invece non è ancora avvenuta. Non ci sono ulteriori dettagli sul contratto o sulla durata. La trattativa tra le parti è conclusa, ma l’accordo non è ancora ufficializzato. Nessun annuncio ufficiale è stato fatto finora. La firma con il Milan è ancora in sospeso.

L’accordo tra Massimiliano Allegri e il Napoli è già stato definito. La panchina azzurra, però, non può ancora essere ufficializzata. Manca un ultimo passaggio formale. Il club di Aurelio De Laurentiis resta in attesa. L’intesa con l’allenatore è stata raggiunta in ogni dettaglio, ma prima dell’annuncio servirà la risoluzione del contratto che lega ancora Allegri al Milan. Il nodo, dunque, non riguarda il Napoli. E nemmeno la volontà del tecnico. La situazione è ormai indirizzata, ma l’ufficialità potrà arrivare solo dopo la chiusura del rapporto con il club rossonero. A fare il punto è stato Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Allegri-Napoli, accordo totale: manca la firma col Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALLEGRI AL NAPOLI! ACCORDO TOTALE, MANCA SOLO LANNUNCIO UFFICIALE!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Allegri-Napoli, accordo vicino: prima la firma col Milan

Allegri-Napoli, firma dopo la risoluzione col MilanMassimiliano Allegri ha firmato un accordo con il Napoli dopo aver risolto il contratto con il Milan.

Temi più discussi: Perché Allegri non ha ancora firmato col Napoli: cosa manca e a che punto è la situazione col Milan; Calciomercato Napoli, il futuro di Lobotka è la prima mossa di Allegri; SKY - Allegri-Napoli, accordo totale e non a rischio. Manca poco all'annuncio; Allegri-Napoli, Sky ribadisce: accordo totale! Ecco cosa manca per l'ufficialità.

Sky – #Napoli, #Allegri attende solo la risoluzione col #Milan: accordo totale con #DeLaurentiis napolicalcionews.it/news-calcio-na… x.com

[Di Marzio] Un mese fa, quando Conte ha deciso di andare via, il Napoli ha contattato Allegri. Un accordo iniziale è stato poi raggiunto la scorsa settimana, prima di Milan - Cagliari. reddit

Sky – Allegri-Napoli, l’accordo totale rimane. Bisogna solo attendere la rescissioneAllegri-Napoli, nonostante i ritardi per la risoluzione del contratto l'accordo rimane sotto tutti i punti di vista. Ne parla Gianluca Di Marzio di Sky ... mondonapoli.it

Allegri-Napoli: accordo totale, manca solo la risoluzione col Milan e l'ufficialitàMassimiliano Allegri è virtualmente il nuovo allenatore del Napoli. Dopo contatti continui e segnali positivi nelle ultime ore, la trattativa avrebbe subito un’accelerazione decisiva, portando a un’in ... tuttojuve.com