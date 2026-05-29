Allegri-Napoli accordo vicino | prima la firma col Milan

Il Napoli e Massimiliano Allegri sono a un passo da un accordo. Prima di firmare con il club partenopeo, Allegri ha concluso un’intesa con il Milan. La firma con il Napoli è prevista successivamente.

Il Napoli e Massimiliano Allegri si avvicinano alla stretta finale. Il tecnico livornese sarebbe sempre più vicino alla panchina azzurra, con il club impegnato a completare gli ultimi passaggi prima di arrivare alla chiusura dell’accordo. L’intesa sarebbe stata impostata sulla base di un contratto biennale. L’ingaggio previsto per l’ex allenatore della Juventus e del Milan dovrebbe oscillare tra i 4 e i 4,5 milioni di euro a stagione. Alla parte fissa potrebbero inoltre aggiungersi bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Secondo il Corriere della Sera, l’accordo con il Napoli è ormai in fase avanzata. Prima dell’eventuale annuncio, però, resta da risolvere un passaggio fondamentale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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ALLEGRI NAPOLIC'È L' ACCORDOSUPERATO ITALIANOSALE LA PAURANAPOLI NON LO FARE

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