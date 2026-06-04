allegri napoli firma dopo la risoluzione col milan

Massimiliano Allegri ha firmato un accordo con il Napoli dopo aver risolto il contratto con il Milan. La firma non è ancora stata ufficializzata, ma l’accordo è stato raggiunto. L’allenatore aspetta di completare le pratiche formali prima di annunciare l’accordo. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito ai termini del contratto o alle tempistiche ufficiali.

L’arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli resta ormai indirizzato, ma non può ancora essere formalizzato. Prima dell’annuncio ufficiale, il tecnico livornese dovrà chiudere definitivamente il rapporto con il Milan. Allegri è stato esonerato dopo il quinto posto in campionato, ma resta ancora legato al club rossonero da un contratto valido fino al 2027. Per questo motivo, prima di firmare con il Napoli, servirà la risoluzione consensuale dell’accordo con la società milanese. Secondo La Gazzetta dello Sport, le parti non avrebbero ancora definito tutti gli aspetti della separazione. Il passaggio è soprattutto formale e amministrativo, ma resta indispensabile per consentire all’allenatore di iniziare ufficialmente una nuova esperienza professionale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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