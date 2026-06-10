allegri ha molta fiducia nella rosa del napoli la considera adatta a diverse soluzioni sky

Manna dovrà ridurre la rosa del Napoli. Durante una diretta su Sky Sport 24, Luca Marchetti ha confermato che Allegri ha molta fiducia nella squadra partenopea e la considera adatta a diverse soluzioni.

Manna dovrà sfoltire la rosa del Napoli. A Sky Sport 24 collegamento in diretta con Luca Marchetti esperto di calciomercato. Marchetti ha fatto il punto anche sul Napoli. Ecco le sue parole: “In questo fase di mercato il Napoli ha come priorità quella di abbassare il peso economico della gestione della rosa. Ancor prima di effettuare alcune operazioni in entrata come quella del terzino destro. Sono rientrati anche undici giocatori dai prestiti, alcuni molto importanti come ad esempio Lucca e Lang. In rosa ci sono pure giocatori che sono rimasti fino all’ultimo giorno e anche per infortuni non sono stati centrali, su tutti Lukaku. La prima opera di Manna in questa prima fase del mercato sarà quella di sfoltire. Al di là di quelle che sono le idee tecnico-tattiche di Allegri che ha fiducia nella rosa e la ritiene anche adatta a diverse soluzioni”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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